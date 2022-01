Fast and Furious Anagnina: sfrecciano con le auto truccate nel parcheggio dell’Ikea (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anagnina. Sono sempre loro, nello stesso luogo prediletto di sempre. Con le stese modalità di competizione. Siamo nell’anello di via Torre di Mezzavia, nel maxi parcheggio Ikea. Gang, bande della strada che hanno fatto salire l’allerta del vicinato sempre più preoccupato per le loro azioni di notte. A segnalarlo, la testata online Leggo. Un tratto comune: sono tutti appassionati del tuning, cioè dell’elaborazione delle auto. Leggi anche: Tentato stupro ad Anagnina: strattona una donna, le salta sopra e la minaccia: ‘Se urli ti ammazzo’ Qui, si riuniscono quasi tutti i sabato sera. Proprio due giorni fa, ancora una volta, un gruppo folto di ragazzi si sono ritrovati nuovamente a ”competere” nel circuito del parcheggio, tra le urla, il caos e la paura dei passanti. Ma la cosa sta diventando un vero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022). Sono sempre loro, nello stesso luogo prediletto di sempre. Con le stese modalità di competizione. Siamo nell’anello di via Torre di Mezzavia, nel maxiIkea. Gang, bande della strada che hanno fatto salire l’allerta del vicinato sempre più preoccupato per le loro azioni di notte. A segnalarlo, la testata online Leggo. Un tratto comune: sono tutti appassionati del tuning, cioè dell’elaborazione delle. Leggi anche: Tentato stupro ad: strattona una donna, le salta sopra e la minaccia: ‘Se urli ti ammazzo’ Qui, si riuniscono quasi tutti i sabato sera. Proprio due giorni fa, ancora una volta, un gruppo folto di ragazzi si sono ritrovati nuovamente a ”competere” nel circuito del, tra le urla, il caos e la paura dei passanti. Ma la cosa sta diventando un vero ...

Advertising

CorriereCitta : Fast and Furious Anagnina: sfrecciano con le auto truccate nel parcheggio dell’Ikea - PureStorageIT : La crescita dei dati non strutturati sta trasformando rapidamente le aziende e deve essere utilizzata per ottenere… - Franzys93 : Scopri il {catalog}Funko % che vendo su @Vinted. Taglia Prematuro, fino a 44 cm a 10,00 € €! - IITalk : RT @Inspiringfifty: #InspiringFifty2021Italy 'Don't be afraid of a #failure, learn #fast from it and initiate a better #idea!'' Francesca S… - Inspiringfifty : #InspiringFifty2021Italy 'Don't be afraid of a #failure, learn #fast from it and initiate a better #idea!'' Frances… -