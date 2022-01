Eurovision Song Contest 2022 conduttori | a presentarlo saranno Alessandro Cattelan e Laura Pausini

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il toto conduttore dell’impazza ormai da quasi un anno, ovvero da quando lo scorso maggio 2021 i Maneskin hanno trionfato a Rotterdam riportando l’Italia alla vittoria dopo tempo immemore. La grande affermazione della giovane band ha consegnato al nostro Paese l’onere e l’onore di organizzare la prossima kermesse continentale in quel di Torino grazie alla decisione della Rai. Proprio la televisione pubblica deve ancora sciogliere le riserve suidelle due fantastiche serate che si terranno nel capoluogo piemontese, con la scelta che sembrerebbe essere finalmente arrivata. Stando alle voci che circolano in rete e che si inseguono da tempo, la scelta sarebbe ricaduta sul già chiacchieratoal cui fianco potrebbe esserci niente poco ...

Advertising

Raiofficialnews : ??#Eurovision2022, il logo del 66° @Eurovision ?? - Raiofficialnews : ?Il primo passo verso #Eurovision2022: il #25gennaio a Torino il passaggio di consegne e l’estrazione del cartellon… - Michelele21_ : RT @Raiofficialnews: ??#Eurovision2022, il logo del 66° @Eurovision ?? - Classe1DD : I conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 che si terrà in Italia al Palaolimpico di Torino il 10, 12 e 14 magg… - contattogiorgi : NA Narrazione Attiva: Eurovision Song Contest 2022. 'Il suono della bell... -

Ultime Notizie dalla rete : Eurovision Song

A pochi giorni dall'inizio del festival di Sanremo , fonti di agenzia parlano dei probabili conduttori dell'edizione 2022 dell'Contes t, che, come sappiamo, si svolgerà in Italia, per la precisione a Torino, dopo la vittoria dei Maneskin all'edizione 2021. Vediamo quali sono i nomi annunciati. Chi presenterà l'...AnticipazioniContest 2022: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e forse Mika conduttori Mancano ancora diversi mesi alla prossima edizione dell'Contest , che si terrà a Torino. ...Roma, 24 gennaio 2022 - Laura Pausini, Alessandro Cattelan e (forse) Mika conduttori dell' Eurovision Song Contest 2022. Sarebbe questo il trio scelto dalla Rai per la conduzione dell’Eurovision 2022, ...Eurovision 2022 conduttori: arrivano conferme sul terzetto di conduttori. L'annuncio arriverà molto probabilmente settimana prossima sul palco dell'Ariston.