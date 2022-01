EMERGENZA COVID FINO A DICEMBRE. Veri Intenti di Draghi nella Proroga dell’App Immuni (nonostante Flop) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Differita al 31-12-2022 la scadenza del “Sistema di allerta COVID-19”vincolato su disposizione del Garanteall’effettiva durata dell’EMERGENZA «All’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole: “e comunque entro il 31 DICEMBRE 2021” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque entro il 31 DICEMBRE … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Differita al 31-12-2022 la scadenza del “Sistema di allerta-19”vincolato su disposizione del Garanteall’effettiva durata dell’«All’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole: “e comunque entro il 312021” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque entro il 31… proviene da Database Italia.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: serve alleggerimento, passare da emergenza a ordinario #Covid - Agenzia_Ansa : 'Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta an… - RaiNews : 'Il principio secondo cui l'emergenza non conosce regole è valido, ma un'emergenza perdurante da due anni non può t… - oscarvalle1984 : RT @ultimenotizie: La #varianteOmicron può rappresentare la fine della pandemia e dell'emergenza covid in Europa? 'E' una possibilità che c… - togone76 : RT @orvietonews: Dal 1° febbraio obbligo di Green Pass base per accedere agli uffici pubblici: Il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 'Mi… -