Covid, record di casi in Israele. La Francia introduce il pass vaccinale. Dall’11 febbraio niente più tampone di ingresso per Londra (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’epidemia di Covid non si arresta in Israele, dove si è registrato un nuovo record di contagi: i casi sono stati 83.088 con un tasso di positività al 23,23%. Inoltre nel solo mese di gennaio, la variante Omicron – secondo quanto riporta il sito Ynet – ha già infettato il 10% della popolazione. In base ai dati del ministero della sanità, riferiti da Ynet, da inizio mese fino ad oggi gli israeliani che hanno preso il Covid sono stati 1.000.225. I casi gravi – anche questi in salita – sono attualmente 814. È salita ancora l’incidenza settimanale dei contagi in Germania, dove il Robert Koch Institut ha registrato 840,3 infezioni su 100mila abitanti, (ieri questo indicatore era di 806,8). I nuovi casi nelle 24 ore sono stai 63.393 e i decessi 28, dati che risentono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’epidemia dinon si arresta in, dove si è registrato un nuovodi contagi: isono stati 83.088 con un tasso di positività al 23,23%. Inoltre nel solo mese di gennaio, la variante Omicron – secondo quanto riporta il sito Ynet – ha già infettato il 10% della popolazione. In base ai dati del ministero della sanità, riferiti da Ynet, da inizio mese fino ad oggi gli israeliani che hanno preso ilsono stati 1.000.225. Igravi – anche questi in salita – sono attualmente 814. È salita ancora l’incidenza settimanale dei contagi in Germania, dove il Robert Koch Institut ha registrato 840,3 infezioni su 100mila abitanti, (ieri questo indicatore era di 806,8). I nuovinelle 24 ore sono stai 63.393 e i decessi 28, dati che risentono ...

