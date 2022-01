Covid, le terapie intensive iniziano a calare ma i decessi ancora no. Chi muore oggi? “La comorbidità peggiore è non essere vaccinati” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il numero dei pazienti ospitati nelle terapie intensive, e anche gli ingressi giornalieri, diminuiscono per la prima volta dall’arrivo di Omicron, ma per il momento non accenna a rallentare il numero di morti, l’ultima curva a calare. Ma come si spiegano i tanti decessi? Chi muore di Covid oggi, mentre l’Occidente confida di entrare presto nella fase endemica? “Il maggiore fattore di comorbidità è non essere vaccinati”, chiarisce subito Giovanni Di Perri, direttore di Malattie Infettive all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino dove buona parte dei ricoverati non è immunizzato. Che Omicron abbia inasprito la selezione tra vaccinati e non lo conferma anche il direttore di Malattie Infettive al San Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il numero dei pazienti ospitati nelle, e anche gli ingressi giornalieri, diminuiscono per la prima volta dall’arrivo di Omicron, ma per il momento non accenna a rallentare il numero di morti, l’ultima curva a. Ma come si spiegano i tanti? Chidi, mentre l’Occidente confida di entrare presto nella fase endemica? “Il maggiore fattore diè non”, chiarisce subito Giovanni Di Perri, direttore di Malattie Infettive all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino dove buona parte dei ricoverati non è immunizzato. Che Omicron abbia inasprito la selezione trae non lo conferma anche il direttore di Malattie Infettive al San Matteo ...

