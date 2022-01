Calciomercato: Tagliafico cambia idea, vuole il Barcellona (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il terzino argentino vuole solo i blaugrana Tuttomercatoweb.com riporta delle importanti novità riguardanti Nicolas Tagliafico. Stando a quanto riferito dal portale web l’inserimento concreto del Barcellona ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il terzino argentinosolo i blaugrana Tuttomercatoweb.com riporta delle importanti novità riguardanti Nicolas. Stando a quanto riferito dal portale web l’inserimento concreto delha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, l'agente di #Tagliafico è arrivato ad Amsterdam per un incontro con l'@AFCAjax - calciomercato_m : TMW - Mercato, Tagliafico chiede la cessione all'Ajax: Barcellona in pole, anche il Napoli è interessato - sscalcionapoli1 : Tmw – Tagliafico ha chiesto la cessione: vuole il Barça, Napoli solo come seconda opzione - CalcioPillole : #NicolasTagliafico, il terzino dell'#Ajax, ha chiesto la cessione come prestito per poter accettare l'offerta del… - tuttonapoli : Tmw - Tagliafico ha chiesto la cessione: vuole il Barça, Napoli solo come seconda opzione -