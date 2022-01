Alessandro Basciano innamorato di Sophie? Dopo una vampata di calore, la confessione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una chiacchierata tra amiche e tanta voglia di raccontarsi. Sophie Codegoni riesce a dimenticare con molta facilità le offese che riceve da Alessandro Basciano ( che ogni volta se la cava con la scusa del bere vino, come se si potesse davvero usare questa motivazione per giustificare le oscenità che sono uscite dalla sua bocca). Si volta pagina e si va avanti, chissà se succederà anche fuori, una volta finito il gioco! Saranno comunque affari loro. A quanto pare, Sophie Codegoni, proprio ci crede in questa storia d’amore ( insieme a Sonia Bruganelli, lucidissima nel giudicare i protagonisti di questo Grande Fratello VIP 6). E bastano due parole d’amore per farla capitolare. Ieri sera, in cucina, ha parlato proprio con Miriana di quello che è successo tra lei e Alessandro Basciano, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una chiacchierata tra amiche e tanta voglia di raccontarsi.Codegoni riesce a dimenticare con molta facilità le offese che riceve da( che ogni volta se la cava con la scusa del bere vino, come se si potesse davvero usare questa motivazione per giustificare le oscenità che sono uscite dalla sua bocca). Si volta pagina e si va avanti, chissà se succederà anche fuori, una volta finito il gioco! Saranno comunque affari loro. A quanto pare,Codegoni, proprio ci crede in questa storia d’amore ( insieme a Sonia Bruganelli, lucidissima nel giudicare i protagonisti di questo Grande Fratello VIP 6). E bastano due parole d’amore per farla capitolare. Ieri sera, in cucina, ha parlato proprio con Miriana di quello che è successo tra lei e, ...

