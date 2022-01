Addio Vlahovic? La Fiorentina pensa al sostituto: è un ex Napoli! (Di martedì 25 gennaio 2022) Stando alle parole dell’esperto di mercato di Sky Luca Marchetti, in caso di Addio di Dusan Vlahovic, fortemente corteggiato dalla Juventus, entro la fine del mercato di gennaio, la Fiorentina starebbe valutando l’ex Napoli Arkadiusz Milik, dopo l’acquisto dell’ex Milan Krystzsof Piatek. Il polacco al momento in forza al Marsiglia non sta rendendo molto bene, avendo trovato la via del gol solo in un’occasione nelle undici partite giocate finora in campionato, complice anche il fatto che non sia mai scoppiata la scintilla tra le due parti. Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Stando alle parole dell’esperto di mercato di Sky Luca Marchetti, in caso didi Dusan, fortemente corteggiato dalla Juventus, entro la fine del mercato di gennaio, lastarebbe valutando l’ex Napoli Arkadiusz Milik, dopo l’acquisto dell’ex Milan Krystzsof Piatek. Il polacco al momento in forza al Marsiglia non sta rendendo molto bene, avendo trovato la via del gol solo in un’occasione nelle undici partite giocate finora in campionato, complice anche il fatto che non sia mai scoppiata la scintilla tra le due parti.

Advertising

asromaliveit1 : L'addio di #Vlahovic può spingere #Schick alla #Fiorentina. Incasserebbe anche la #ASRoma. #CalciomercatoRoma - gilnar76 : VLAHOVIC AD UN PASSO DALL'ADDIO A FIRENZE: DESTINAZIONE #Juventus E GIÀ A GENNAIO? #Finoallafine #Forzajuve… - franco_zanco : @SpudFNVPN Spud scusa la domanda, chi sarebbe il sostituto in caso di addio di Vlahovic secondo te? Vanno sul merca… - gabrieleburini : Domanda per chi ne sa più di me ed è più informato sui fatti. Milenkovic sembrava a un passo dall’addio fino al 19… - dileonardo1993 : @SCUtweet Valutazione sopra i 70 mln addio vlahovic è stato bello sognare -