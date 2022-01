Accusata di corruzione una delle donne più ricche della Cina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Accusata corruzione

Tiscali.it

Negli ultimi mesi la campagna anti -voluta dal presidente Xi Jinping ha ripreso un certo vigore e diversi personaggi dell'amministrazione, del mondo degli affari sono stati messe nella ......in particolare di "sghignazzare" troppo in tv, anche in piena emergenza migranti mentre ... ha pensato bene di nominare suo fratello e un suo discutibile amico, già processato per, ...Il Gup del tribunale di Cosenza ha assolto dall'accusa di maltrattamenti il presidente Guarascio e il coordinatore del settore giovanile Mezzina ...Aveva da pochi giorni compiuto 90 anni. Nel mondo finanziario e immobiliare dagli anni ‘70 fu accusato (e assolto) per la morte del banchiere Roberto Calvi ...