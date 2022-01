Streamlined design - Quelle auto modellate dal vento - FOTO GALLERY

(Di domenica 23 gennaio 2022) stata presentata al Ces di Las Vegas la Mercedes Vision EQXX, una concept elettrica dalla linea molto aerodinamica in grado di percorrere, secondo la Casa, 1.000 km con una singola carica. Il suo "", del resto, ricorda alcuni modelli analoghi di un recente passato, anch'essi votati alla massima efficienza in marcia. Un tema sempre più importante, quest'ultimo, come dimostra anche la presenza della concept Chrysler Airflow (flusso d'aria) alla stessa kermesse del Nevada: l', tra l'altro, riprende il nome di un celebre modello degli anni 30 della Casa americana, il primo disegnato tenendo conto (anche) dell'efficienza aerodinamica. Nulla di eclatante, a vederla oggi, ma questo ci offre lo spunto per andare a riscoprire altri modelli, quasi tutti rimasti allo stadio di prototipo, di one-off o few-off, che si sono ...

Il suo '', del resto, ricorda alcuni modelli analoghi di un recente passato, anch'essi votati alla massima efficienza in marcia. Un tema sempre più importante, quest'ultimo, come ...Chrysler Airflow Concept, la galleria fotografica Chrysler Air flow Concept The Chrysler Airflow Concept features a dynamicproportion, with a low ride height and, two - tone roof ...Ford Ghia Probe V. Rispetto alle precedenti, la quinta concept della serie Probe mostra una linea più arrotondata e un padiglione privo di montanti, di fatto una cupola di vetro. In più adotta la solu ...