Spalletti svela: “L’ho fatto con Osimhen a fine partita, era nervoso” (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel corso del post partita su Dazn del match fra Napoli e Salernitana, terminato 4-1 in favore degli azzurri, ha parlato l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti. Ecco quanto riportato. Belle le parole di Mertens, di disponibilità al resto della squadra: importante vederli sempre uniti e amici. Difficile rimettere in discussione una partita dove poi siamo passati in vantaggio, però la squadra ha reagito benissimo, facendo un ottimo finale di primo tempo e un ottimo inizio di secondo tempo. Da un punto di vista di scelte fatte, se si va in campo con i piccoletti in avanti, è chiaro che bisogna giocare palla a terra in velocità creandosi gli spazi fra i difensori per arrivare alla conclusione. Osimhen era un poco nervoso perché non aveva fatto gol e se la stava prendendo con ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel corso del postsu Dazn del match fra Napoli e Salernitana, terminato 4-1 in favore degli azzurri, ha parlato l’allenatore degli azzurri Luciano. Ecco quanto riportato. Belle le parole di Mertens, di disponibilità al resto della squadra: importante vederli sempre uniti e amici. Difficile rimettere in discussione unadove poi siamo passati in vantaggio, però la squadra ha reagito benissimo, facendo un ottimo finale di primo tempo e un ottimo inizio di secondo tempo. Da un punto di vista di scelte fatte, se si va in campo con i piccoletti in avanti, è chiaro che bisogna giocare palla a terra in velocità creandosi gli spazi fra i difensori per arrivare alla conclusione.era un pocoperché non avevagol e se la stava prendendo con ...

