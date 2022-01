Principe Andrea | l’ossessione dei peluche sul letto

Leggi su dilei

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ultimamente il nome delè sulla bocca di tutti e per ragioni che hanno fatto letteralmente tremare le mura di Buckingham Palace. La Regina Elisabetta si è trovata a fronteggiare una vicenda scabrosa, con un figlio nel mirino di un processo e di accuse che l’hanno costretta a prendere una posizione severa, tanto per usare un eufemismo. Masi aggiudica ufficialmente il titolo di “più bizzarro del reame” per via di alcune manie ed episodi finora taciuti che stanno facendo il giro del mondo, dopo le rivelazioni del The Sun. E sì, c’entrano anche i. La strana ossessione delper iLe colonne del The Sun ci hanno regalato una vera perla in fatto di Royal gossip. Il tabloid britannico è riuscito a ...