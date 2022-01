“Oye como va” feat Ramon Caraballo | lo storico successo | riarrangiato da Franco Micalizzi

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 23 gennaio 2022) È in radio , negli store e su tutte le piattaforme digitali (NEWTEAMMUSIC/BELIEVE). Il brano, che fu scritto e composto da Tito Puente nel 1963, ma divenne popolare grazie alla versione registrata da Santana in seguito, è un’anticipazione dal nuovo album di“Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi anni ’60 in una notte d’estate” di prossima pubblicazione. “Devo dire che quando pensavo di aver finito la ricerca delle cose belle da ricordare degli anni sessanta – racconta– mentre ero alla cassa del supermercato, con le mani impicciate tra carta di credito busta in più e con la fila dietro che spingeva metaforicamente per sbrigarsi, mi chiama al cellulare mio fratello Mario e mi dice: ma tu nella tua ricerca dei successi anni ’60 ti sei dimenticato di una perla, di un ...