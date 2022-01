LIVE Biathlon, Staffetta uomini Anterselva 2022 in DIRETTA: Italia ottava con troppi errori. Dominio norvegese (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.15 13.31: per il momento è tutto, appuntamento alle 15.15 per la mass start femminile. Grazie per averci seguito, buona domenica! 13.29: Italia deludente, inutile girarci attorno. Con 14 errori al poligono non si va da nessuna parte. Da tutta la stagione va così, purtroppo è complicato puntare in alto sbagliando al poligono nel Biathlon. L’ottavo posto in una Staffetta dove mancavano tanti protagonisti non può essere un buon risultato 13.27: Dominio di una Norvegia che è apparsa in grandissima forma con uno Johannes Boe ingiocabile, secondo posto per la Russia che si conferma in condizione, terzo posto per una ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MASS START FEMMINILE DIDALLE 15.15 13.31: per il momento è tutto, appuntamento alle 15.15 per la mass start femminile. Grazie per averci seguito, buona domenica! 13.29:deludente, inutile girarci attorno. Con 14al poligono non si va da nessuna parte. Da tutta la stagione va così, purtroppo è complicato puntare in alto sbagliando al poligono nel. L’ottavo posto in unadove mancavano tanti protagonisti non può essere un buon risultato 13.27:di una Norvegia che è apparsa in grandissima forma con uno Johannes Boe ingiocabile, secondo posto per la Russia che si conferma in condizione, terzo posto per una ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Turnover per molte nazioni, l'Italia ha una chance da podio nella staffetta maschile: LIVE da Anterselva #biathlon @AleBerg… - neveitalia : Turnover per molte nazioni, l'Italia ha una chance da podio nella staffetta maschile: LIVE da Anterselva #biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Anterselva 2022 in DIRETTA: azzurre quarte per un soffio! Trionfa la Norvegia - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta uomini Anterselva 2022 in DIRETTA: l’Italia prova ad arrampicarsi sul podio - #Biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, Mass start maschile Anterselva 2022 in DIRETTA: vince Benedikt Doll davanti a Johannes Boe. Nono Hof… -