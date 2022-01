In Cagliari - Fiorentina succede di tutto. E Joao Pedro è pronto per… Mancini

(Di domenica 23 gennaio 2022) Finisce 1 - 1 in Sardegna tra, mapraticamente di: Biraghi sbaglia un rigore etorna al gol. Poi il brasiliano fallisce il raddoppio dal dischetto e in ...

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - IFTVofficial : 8' Fiorentina miss penalty ? 47' Cagliari 1-0 Fiorentina ?? 64' Odriozola red card ?? 68' Cagliari miss penalty ? 75… - SkySport : CAGLIARI-FIORENTINA 1-1 Risultato finale ? ? #JoaoPedro (47') ? #Sottil (75') ? ?

Finisce 1 - 1 in Sardegna tra Cagliari e Fiorentina, ma succede praticamente di tutto: Biraghi sbaglia un rigore e Joao Pedro torna al gol. Poi il brasiliano fallisce il raddoppio dal dischetto e in inferiorità numerica i viola pareggiano con Sottil. La 23esima giornata di Serie A prosegue e si chiude oggi con sei partite. Alle 12.30 è andata in scena la sfida tra Cagliari e Fiorentina, finita 1 - 1.