Fifa 22 TOTY – Squadra dell'anno: tutto quello che devi sapere! (Di domenica 23 gennaio 2022) Ci siamo! E' arrivato il momento di conoscere i giocatori che faranno parte del TOTY di Fifa 22, il Team of the Year, ossia la Squadra dell'anno, uno degli eventi più attesi di Fifa Ultimate Team. La Squadra dell'anno è stata annunciata alle 16:30 di giovedì 20 gennaio, con il rilascio nei pacchetti che è partto tuttavia dal giorno successivo Football's best, decided by you.This is your #TOTY. pic.twitter.com/eyK03VbFgh— EA SPORTS Fifa (@EASPORTSFifa) January 20, 2022 Questi i giocatori che ne fanno parte: Donnarumma Cancelo Marquinhos Ruben Dias Hakimi De Bruyne Jorginho Kante Messi Mbappe Lewandowski Il calendario di rilascio è il seguente: Venerdì 21 gennaio: Attaccanti ...

