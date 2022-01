Covid | Locatelli a Sky TG24 | Durata Green pass potrebbe cambiare e andare oltre i 6 mesi

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ladel, oggi fissata a 6dall’ultima vaccinazione o dalla guarigione dal, in futuroallungarsi. A dirlo è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco, intervistato durante e-Venti su Sky. “Il tema non è ancora stato portato all’attenzione del Cts, ma non posso escludere che lo sarà nei prossimi giorni”, ha dichiarato, sottolineando come “la protezione della dose booster aumenta significativamente la protezione rispetto al ciclo vaccinale primario: siamo nell’ordine del 90-97% di protezione rispetto al rischio di malattia gravi”. Per questo, “una maggioredel certificatoa breve essere discussa” (LO SPECIALE ...