Australian Open 2022, Fabio Fognini e Simone Bolelli vanno ai quarti nel torneo di doppio! (Di domenica 23 gennaio 2022) Il terzo turno del torneo di doppio degli Australian Open 2022 di tennis vede la vittoria della coppia italiana composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli contro la coppia testa di serie numero 8 del tabellone, formata dal britannico Jamie Murray e dal brasiliano Bruno Soares, battuta con lo score di 3-6 7-6 (7) 6-3 in due ore e 34 minuti. Per gli azzurri ai quarti di finale sfida contro i vincenti del match Sweeny/Tu-Ram/Salisbury, incontro in programma domani. Nel primo set gli azzurri, dopo aver sprecato tre palle break in apertura, vanno in difficoltà già nel secondo gioco, cedendo subito la battuta, circostanza che si ripete nel sesto game. Sotto 1-5, la coppia italiana annulla tre set point e recupera fino al ...

