Aus Open | doppio | Bolelli Fognini salvano un match-point e centrano i quarti

Advertising

LiaCapizzi : Con l'espulsione di Djokovic si chiude una vicenda disonorevole. Ha sbagliato lui, tra irresponsabilità e superfici… - GeorgeSpalluto : Tennisti ad aver raggiunto più quarti di finale in uno stesso Slam 18 Federer (Wimbledon) 17 Connors (US Open) 15… - infoitsport : Aus Open: c'è Carreno Busta tra Berrettini ei quarti - zazoomblog : Aus Open: c’è Carreno Busta tra Berrettini e i quarti - #Open: #Carreno #Busta #Berrettini - zazoomblog : Aus Open: c’è Carreno Busta tra Berrettini e i quarti - #Open: #Carreno #Busta #Berrettini -

Ultime Notizie dalla rete : Aus Open

FIT

Nel caldo pomeriggio della prima domenica degli2022, 32 gradi sulla Rod Laver Arena, la 26enne di Rock Island, Illinois, ha spazzato via tutti i mesti ricordi dell'anno scorso ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Tennis", "item": "https://www.itasportpress.it/altri - sport/tennis/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", soffre ma vince ...Il 30enne di Gijon, in gara nell’Happy Slam per la nona volta, vanta proprio gli ottavi - raggiunti anche nel 2018 e nel 2019 - come miglior risultato. LIVE SCORE E RISULTATI. Il 25enne romano, n.7 de ...Nel terzo turno della parte bassa del tabellone Jannik, undicesima testa di serie, s'impone in 4 set sul qualificato giapponese Daniel e raggiunge Berrettini, n.7 del seeding, che sarà opposto domenic ...