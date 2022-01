Sophie litiga con Alessandro per colpa di Delia. Basciano attacca: “Sei una buffona” (Di sabato 22 gennaio 2022) Se la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, era stata molto tranquilla e serena per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, non si può dire lo stesso del post puntata. Tra i due infatti c’è stata una litigata causata da Delia Duran, suo malgrado. Il motivo? Delia ha scelto di nominare Alessandro, nella puntata del programma del 21 gennaio 2022 e Basciano non ha gradito quello che è successo dopo. Non gli è piaciuto il fatto che Sophie, a puntata finita, sia andata anche a parlare con Delia. Sophie, scioccata dalla reazione del ragazzo, ne ha parlato poi con Manila e Miriana, chiedendo loro dei consigli. Ennesimo litigo tra Alessandro Basciano e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 22 gennaio 2022) Se la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, era stata molto tranquilla e serena perCodegoni e, non si può dire lo stesso del post puntata. Tra i due infatti c’è stata unata causata daDuran, suo malgrado. Il motivo?ha scelto di nominare, nella puntata del programma del 21 gennaio 2022 enon ha gradito quello che è successo dopo. Non gli è piaciuto il fatto che, a puntata finita, sia andata anche a parlare con, scioccata dalla reazione del ragazzo, ne ha parlato poi con Manila e Miriana, chiedendo loro dei consigli. Ennesimo litigo trae ...

gangi1_gangi : @fabioskyblue Non lo so... Non mi è piaciuta che ha detto che non vuole che litiga con Sophie cioè ha dato a sua so… - humkic_ilma : Comunque raga se fan vedere le parole di Sophie, non solo Jessica ci litiga, ma viene mollata da Basciano per difen… - beautyjess__ : RT @notsorpresa: ??Jessica litiga con Sophie stasera?? ?????????? #jeru - notsorpresa : ??Jessica litiga con Sophie stasera?? ?????????? #jeru - 1DMarty_me : RT @Imsherlocked99: SOPHIE è la classica amica che sparisce quando si fidanza e ti caga solo quando si molla o litiga con il ragazzo #jeru… -