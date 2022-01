Sofia Goggia trionfa a Cortina: «Mi scoppia il cuore» (Di sabato 22 gennaio 2022) «Una delle vittorie più belle della carriera» ha detto la campionessa olimpica al suo 17esimo successo in Coppa del Mondo. Sofia Goggia trionfa in discesa su una delle sue piste preferite a 12 giorni dall'inizio dei giochi di Pechino. «Era la prima prova con la paura. È incredibile aver vinto» Leggi su vanityfair (Di sabato 22 gennaio 2022) «Una delle vittorie più belle della carriera» ha detto la campionessa olimpica al suo 17esimo successo in Coppa del Mondo.in discesa su una delle sue piste preferite a 12 giorni dall'inizio dei giochi di Pechino. «Era la prima prova con la paura. È incredibile aver vinto»

Eurosport_IT : FANTASTICA SOFIA! ?????? La Goggia festeggia davanti al pubblico di casa: l'azzurra conquista la discesa libera di Co… - ItaliaTeam_it : ???????????????????????????? ?????????? ?? Sofia Goggia trionfa nella discesa di Cortina d'Ampezzo! #ItaliaTeam | #RoadToBeijing |… - Coninews : ?? SOFI-JET COLPISCE ANCORA ?? Con una prova al cardiopalma Sofia #Goggia si aggiudica la discesa di Cortina d'Ampez… - MezzanotteGiov2 : RT @Eurosport_IT: STRATOSFERICA! ?????? Sofia Goggia conquista la discesa libera di Cortina d'Ampezzo: sesta vittoria stagionale in Coppa del… - ValserianaNews : Sesta vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Sofia Goggia, prima sulle Tofane davanti all’austriaca Siebenhofer -