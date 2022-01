Nuovi canali DVB-T2 già con criticità: appare anche a voi la scritta “CANALE PROVVISORIO”? Ecco perchè (Di sabato 22 gennaio 2022) Prosegue lentamente e inesorabile la “trasformazione” del digitale terrestre con il passaggio ai Nuovi standard di trasmissione. Se nella maggior parte dei casi la transizione sta proseguendo senza particolari intoppi, non mancano problemi e segnalazioni, così come riferisce il quotidiano IlGiornale. Digitale terrestre, 22/1/2022 – Computermagazine.itMolti utenti hanno infatti segnalato la presenza della scritta “CANALE PROVVISORIO” dopo la risintonizzazione: come mai compare questo messaggio? Facciamo prima un breve passo indietro per spiegare quanto sta accadendo. Per migliorare le frequenze di trasmissione dei canali e ottimizzare nel contempo gli spazi a disposizione, l’Unione Europea, ricorda IlGiornale.it, ha imposto ai vari stati membri il passaggio dal precedente standard video H.264 a quello ... Leggi su computermagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Prosegue lentamente e inesorabile la “trasformazione” del digitale terrestre con il passaggio aistandard di trasmissione. Se nella maggior parte dei casi la transizione sta proseguendo senza particolari intoppi, non mancano problemi e segnalazioni, così come riferisce il quotidiano IlGiornale. Digitale terrestre, 22/1/2022 – Computermagazine.itMolti utenti hanno infatti segnalato la presenza della” dopo la risintonizzazione: come mai compare questo messaggio? Facciamo prima un breve passo indietro per spiegare quanto sta accadendo. Per migliorare le frequenze di trasmissione deie ottimizzare nel contempo gli spazi a disposizione, l’Unione Europea, ricorda IlGiornale.it, ha imposto ai vari stati membri il passaggio dal precedente standard video H.264 a quello ...

