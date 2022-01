La Pupa e il Secchione 2022 | i nomi dei 5 giudici Vip in lizza

(Di domenica 23 gennaio 2022) Lae ile Viceversa sta per tornare nuovamente su Italia 1. Alla conduzione del reality show quest’anno ci sarà Barbara D’Urso. La conduttrice partenopea rimetterà da subito le mani in pasta ripotando il programma alle sue origini. Scopriamo qualche indiscrezione in più sulla nuova edizione del programma Mediaset. Lae ile Viceversa: in gara ci saranno alcuni Vip Fra le tante novità di questa nuovissima edizione de Lae ile Viceversa vi è sicuramente la presenza di alcuni Vip in gara. Fra le Pupe è quasi certa la presenza di Flavia Vento. La produzione sarebbe in procinto di inserire nel cast anche: Maria Monsè e Paola Caruso. (l’articolo continua dopo la foto.) A svelare ulteriori spoiler sulla nuova edizione de La...

La d'Urso guarda al passato, ossia agli esordi de Lae ile Viceversa , per la sua edizione; tuttavia, c'è qualche novità. In più, la presentatrice avrebbe già stilato una lista dei papabili membri del cast. Lae ile ...Lae ilretroscena: Barbara d'Urso voleva Delia Duran nel cast? Lae ilnon si sa quando tornerà in onda su Italia 1, ma non c'è giorno in cui non circolino online nuovi ...La Pupa e il Secchione e Viceversa sta per tornare nuovamente su Italia 1. Alla conduzione del reality show quest'anno ci sarà Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea rimetterà da subito le mani in ...La Pupa e il Secchione e Viceversa: Barba d'Urso porta una ventata di novità. È - quasi - tutto pronto per La Pupa e il Secchio e Viceversa. Gossip TV. Barbara d'Urso sta finendo di mettere a punto la ...