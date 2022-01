Don Matteo | Terence Hill non voleva lasciare | la sua verità

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ancora pochi mesi all’inizio della tredicesima edizione di Don, la fortunata serie tv in onda su Rai 1. L’inizio è infatti previsto nel mese di marzo, quando la serie del giovedì sera prenderà il posto di Doc-Nelle Tue Mani, il medical drama che vede protagonista Luca Argentero. Ad attendere i telespettatori amanti dello storico appuntamento di Rai 1 ci sarà però un’amara sorpresa, ormai svelata da tempo: a vestire i panni del parroco investigatore sarà, ma solo fino alla quarta puntata. Don, infatti, lascerà la Chiesa di Sant’Eufemia a Spoleto e al suo posto farà il suo ingresso Raoul Bova.e Don: i motivi dell’abbandono L’attore 82enne Mario Girotti, in arte, ha fatto ...

Advertising

Marco32711897 : @LegaSalvini Don Matteo difensore della Chiesa... Che buffone!! - infoitcultura : Don Matteo: ecco quando va in onda la tredicesima stagione su Rai 1 - anticipazioni - infoitcultura : Don Matteo, 'Terence Hill non voleva lasciare': indiscrezioni, perché con la Rai è finita malissimo - infoitcultura : Don Matteo, la triste rivelazione di Terence Hill: pubblico sconvolto - infoitcultura : Don Matteo 13, arriva l'addio più doloroso: è tutto vero -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo

LA NAZIONE

Nel 2003 interpreta il tormentato ed enigmaticoCarati ne La meglio gioventù, ruolo che gli ... A teatro conChisciotte, la prima al Teatro Manzoni di Milano Alessio Boni è da poco tornato a ...Programma: Sabato 29 alle 20.30 si terranno i Vespri solenni presieduti dal PrimicerioFabrizio ... Nell'ultimo bollettino dell'Istituto Pubblico di Anzino,Minetti scrive: ' In questi mesi ...Roberta Capua è risultata positiva al Covid-19, conduttrice di “PrimaFestival“, anteprima della kermesse sanremese, in compagnia di Paola Di Benedetto e Ciro Priello dei The Jackal. La notizia, antici ...Il successo di Don Matteo travalica i confini nazionali (sapevate che la serie tv va in onda anche in Giappone?). Siamo alla 13esima stagione e com’è noto Terence Hill, indiscusso protagonista, sarà p ...