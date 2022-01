Covid: ‘no mask’ mostra natiche a assistente di volo, rischia 20 anni (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un irlandese di 29 anni, Shane McInerney, è stato incriminato per i “numerosi disordini” creati lo scorso 7 gennaio su un volto della Delta diretto da Dublino a New York. Lo riporta il giornale Irish Times, secondo cui l’uomo di Galway si è rifiutato di indossare la mascherina a bordo, ha lanciato una lattina contro un altro passeggero e infine ha mostrate le natiche a un’assistente di volo. Stando a quanto si legge nella denuncia presentata presso l’Eastern District of New York, “durante il volo di circa otto ore, l’imputato si è ripetutamente rifiutato di indossare la mascherina nonostante gli fosse stato chiesto decine di volte dal personale dell’equipaggio”. Sempre secondo la denuncia, l’uomo a un certo punto si è alzato dal suo posto per lamentarsi del cibo e sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un irlandese di 29, Shane McInerney, è stato incriminato per i “numerosi disordini” creati lo scorso 7 gennaio su un volto della Delta diretto da Dublino a New York. Lo riporta il giornale Irish Times, secondo cui l’uomo di Galway si è rifiutato di indossare la mascherina a bordo, ha lanciato una lattina contro un altro passeggero e infine hate lea un’di. Stando a quanto si legge nella denuncia presentata presso l’Eastern District of New York, “durante ildi circa otto ore, l’imputato si è ripetutamente rifiutato di indossare la mascherina nonostante gli fosse stato chiesto decine di volte dal personale dell’equipaggio”. Sempre secondo la denuncia, l’uomo a un certo punto si è alzato dal suo posto per lamentarsi del cibo e sulla ...

