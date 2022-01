Chiellini e Ibrahimovic sospendono il tempo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ci sono uomini che invecchiano molto presto e altri che non invecchiano mai. Non è solo una questione fisica ma soprattutto morale o, per meglio dire, psicologica. Certi uomini hanno la capacità di controllare il, piegandolo alle loro esigenze. Si fanno interpreti delle situazioni, non le subiscono, le capiscono e poi le vivono adattandole alle loro caratteristiche mentali e fisiche che cambiano inevitabilmente con il passare degli anni. La scienza in generale e la medicina in particolare, stanno prolungando l’efficienza motoria di ognuno di noi, e questo rende possibile ottenere grandi performance anche in età avanzata. Il calcio è uno sport speciale, dove la destrezza si combina al movimento, e una senza l’altro non possono resistere in contesti di alto profilo agonistico. Per questo sorprendono le prestazioni di Zlatane Giorgio ...