Carcere di Taranto | Sappe | “Aumentano i positivi al covid e la violenza dei detenuti”

Nonostante il Provveditore Regionale non sembri preoccuparsi troppo(continua a riempire il Carcere come una scatola di sardine) non si arresta il contagio covid presso il penitenziario di Taranto tra i detenuti(47) e poliziotti (12) risultati positivi al covid. Il Sappe sulla materia da tempo chiede screening per tutti (detenuti e poliziotti) ma inutilmente, forse perché non vogliono che possa venire a galla una situazione ben più grave. Eppure avere sotto controllo la circolazione del virus all'interno del penitenziario Tarantino dovrebbe essere un obbligo ed un dovere per ASL e amministrazione penitenziaria, al fine di evitare situazioni molto più pericolose e drammatiche che potrebbero svilupparsi.

