Bennacer o Krunic? E Messias insidia Saelemaekers. I due dubbi di Pioli

(Di sabato 22 gennaio 2022) La capienza ammessa - cinquemila persone - molto tristemente non rende giustizia (né al fascino del match, né alle casse del Milan), ma per il resto Milan - Juve sarà il consueto grande evento ...

La Gazzetta dello Sport

Incerta, invece, la situazione di. Pioli in conferenza ha chiarito che Ismael, così come ... ma nell'ambito di un ballottaggio conche per ora appare decisamente incerto. L'altro dubbio ...... ecco che la certezza nel cuore della mediana rossonera è Tonali, affiancato da uno trae Bakayoko, con il primo favorito e l'incognitache potrebbe ulteriormente rimescolare le carte.L'allenatore dei rossoneri ha confermato che l'algerino è a completa disposizione per il match di domani contro i bianconeri.Ecco i risultati del sondaggio proposto dalla nostra redazione a tutti i tifosi rossoneri. Bennacer in campo con la Juve? Non ci sono dubbi… Manca sempre meno a Milan-Juventus.