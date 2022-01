Australian Open 2022: Kyrgios e Kokkinakis battono Metkic/Pavic, negli spogliatoi rischio rissa (Di sabato 22 gennaio 2022) Una grande impresa, di quelle che fanno esaltare il pubblico di casa, forse anche un po’ oltre il dovuto. I beniamini dei tifosi Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios sono riusciti oggi a battere in doppio agli Australian Open la coppia numero uno al mondo formata dai croati Nikola Metkic e Mate Pavic. Un match terminato con il punteggio di 7-6 6-3, che ha visto gli Australiani uscire festanti dalla Kia Arena. Durante l’incontro però Kyrgios ha colpito al corpo uno dei rivali che non è rimasto molto contento del gesto. Successivamente è emerso un principio di rissa negli spogliatoi, come riportato proprio dall’Australiano su Twitter: “Vi comunico che dopo la partita coach e staff dei miei ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Una grande impresa, di quelle che fanno esaltare il pubblico di casa, forse anche un po’ oltre il dovuto. I beniamini dei tifosi Thanasie Nicksono riusciti oggi a battere in doppio aglila coppia numero uno al mondo formata dai croati Nikolae Mate. Un match terminato con il punteggio di 7-6 6-3, che ha visto glii uscire festanti dalla Kia Arena. Durante l’incontro peròha colpito al corpo uno dei rivali che non è rimasto molto contento del gesto. Successivamente è emerso un principio di, come riportato proprio dall’o su Twitter: “Vi comunico che dopo la partita coach e staff dei miei ...

