Usura ed estorsione, 4 donne in carcere nel Napoletano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Secondo gli inquirenti prestavano denaro con tassi di interesse oscillanti tra il 20 e il 75% le quattro donne destinatarie un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri a Portici, in provincia di Napoli, per le accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita all’Usura e all’estorsione. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, è stato emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica partenopea. L’indagine, svolta dai Carabinieri della Stazione di Portici, è partita a seguito della denuncia di un cittadino e ha consentito di mettere in luce una fitta rete di prestiti Usurari di somme di denaro comprese ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Secondo gli inquirenti prestavano denaro con tassi di interesse oscillanti tra il 20 e il 75% le quattrodestinatarie un’ordinanza di custodia cautelare ineseguita dai carabinieri a Portici, in provincia di Napoli, per le accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita all’e all’. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, è stato emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica partenopea. L’indagine, svolta dai Carabinieri della Stazione di Portici, è partita a seguito della denuncia di un cittadino e ha consentito di mettere in luce una fitta rete di prestitiri di somme di denaro comprese ...

