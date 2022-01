Una delegazione di talebani a Oslo per la crisi umanitaria (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una delegazione di talebani sarà a Oslo dal 23 al 25 gennaio per parlare della crisi umanitaria in Afghanistan e dei diritti umani. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri norvegese in un comunicato. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unadisarà adal 23 al 25 gennaio per parlare dellain Afghanistan e dei diritti umani. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri norvegese in un comunicato.

Diocesi: Carpi, il 23 gennaio si ricordano due anniversari legati alla vita di don Zeno Saltini Alla celebrazione sarà presente una delegazione della comunità di Nomadelfia. La celebrazione eucaristica di domenica 23 gennaio alle ore 18 sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ...

Una delegazione di talebani a Oslo per la crisi umanitaria - Ultima Ora Agenzia ANSA La polizia locale di Vallecrosia celebra San Sebastiano, patrono dei vigili urbani Alla Santa Messa hanno partecipato anche l'assessore comunale delegato alla sicurezza Antonio Fazzari, il consigliere comunale Denis Perrone e il vice sindaco Marilena Piardi ...

