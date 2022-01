The CEO Fuortes wants to make Rai fly

(Di venerdì 21 gennaio 2022) ...il nuovo direttore di Oggi RCS MediaGroup ha annunciato la nomina dell'ex direttore de La Gazzetta ... Not the TV tax, it didn't go on... Scioperi in Rai per mantenere pochi minuti di informazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : The CEO

ITForum News

result was... Canone Rai in bolletta fino alla fine del 2022 Il canone Rai rimane in ... Erano presenti alla votazione 37 componenti su 40 Le nomine Rai ora sono in bilico La exdi Discovery ...News correlateFuortes wants to make Rai fly Not everyone realized that Mario Draghi, being serious, sent toadministration of RAI a manager impervious to political... Quirinale, avanza ...Per adesso né The Wolf Among Us e nemmeno The Expanse hanno ancora una data di uscita, pertanto non ci resta che attendere notizie ufficiali Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di Drummer, un Bel ...La percentuale di donne nei Cda è ferma al 35% e solo il 7% delle aziende in Europa è guidata da Ceo donna: è quanto emerge, dimostrando anche quest'anno quanto sia lontano lo sfondamento del soffitto ...