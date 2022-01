Sguera a Cappa | “L’assessore dice cose a caso | sua replica scomposta e priva di garbo istituzionale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ho letto laal mio intervento diffusa alla stampa dalAttilio. Che dire: è davvero preoccupante che un rappresentanterisponda a una richiesta di chiarimenti giunta da cittadini beneventani, prima ancora che da un consigliere, in un modo così scomposto e aggressivo”. Così Vincenzo, consigliere comunale e segretario provinciale di ‘Azione’alla nota stampa delAttilio. “Premesso che, rimproverandomi una caccia ai ‘like’ che non sta né in cielo né in terra visto che la mia interrogazione l’ho depositata al protocollo del Comune e non sui social – ...