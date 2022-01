Sanremo 2022, Roberta Capua positiva al Covid (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roberta Capua L’allarme Covid torna a suonare sul Festival di Sanremo. La conduttrice del PrimaFestival, Roberta Capua è risultata positiva al tampone rapido e ora attende di conoscere l’esito del più preciso tampone molecolare. La presentatrice campana dovrebbe essere alla guida dell’appuntamento pre-festivaliero, con Paola Di Benedetto e Ciro Priello, a partire dal 29 gennaio prossimo. Se confermata dal molecolare, la positività al Covid – anticipata da Dagospia – rischierebbe potenzialmente di compromettere i piani a motivo della quarantena cui dovrebbe sottoporsi la conduttrice. Il fatto che manchino ancora otto giorni all’inizio del Primafestival e undici alla kermesse vera e propria depone tuttavia a suo favore. Sulla rassegna diretta da ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 21 gennaio 2022)L’allarmetorna a suonare sul Festival di. La conduttrice del PrimaFestival,è risultataal tampone rapido e ora attende di conoscere l’esito del più preciso tampone molecolare. La presentatrice campana dovrebbe essere alla guida dell’appuntamento pre-festivaliero, con Paola Di Benedetto e Ciro Priello, a partire dal 29 gennaio prossimo. Se confermata dal molecolare, la positività al– anticipata da Dagospia – rischierebbe potenzialmente di compromettere i piani a motivo della quarantena cui dovrebbe sottoporsi la conduttrice. Il fatto che manchino ancora otto giorni all’inizio del Primafestival e undici alla kermesse vera e propria depone tuttavia a suo favore. Sulla rassegna diretta da ...

Advertising

IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - fattoquotidiano : Genova, in appello confermate le assoluzioni per i dipendenti del Comune di Sanremo “assenteisti” per la procura - IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - eualmadedeus : RT @smiletiziano1: Siamo nel 2022 e ancora non ci decidiamo a chiamare Gianmarco Saurino ospite a Sanremo. - CorriereCitta : Biglietti Sanremo 2022, quanto costano e dove comprarli: info e prezzi -