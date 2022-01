Perché Raffaella Fico è sparita dal Grande Fratello Vip? “Non vuole più averci nulla a che fare!”, ma qualcosa non quadra (Di venerdì 21 gennaio 2022) Durante le chicche di gossip di Casa Chi è stata lanciata una news bomba con protagonista Raffaella Fico che, a quanto pare, non vorrebbe più avere nulla a che fare con il Grande Fratello Vip (ma qualcosa non quadra). Perché Raffaella Fico è sparita dal Grande Fratello Vip? Non è mai più andata in studio,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Durante le chicche di gossip di Casa Chi è stata lanciata una news bomba con protagonistache, a quanto pare, non vorrebbe più averea che fare con il(manon).dal? Non è mai più andata in studio,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Raffaella Fico sparita dal GF Vip: 'Non vuole avere più niente a che fare' Perché Raffaella Fico non è più al GF Vip 6 ? A svelare che si tratta di una scelta e non di cause di forza maggiore è stato Gabriele Parpiglia. Oggi c'è stato un nuovo appuntamento delle Chicche di ...

