Nintendo Switch Online: il prossimo gioco è The Legend of Zelda Majora’s Mask (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un destino orribile che siamo ben felici di accettare: lo Zelda più cupo di sempre è in arrivo su Nintendo Switch Online, senza attese folli Oggi, come saprete, Banjo-Kazooie ha portato per la seconda volta il duo di orso ed uccellina sull’ibrida della Grande N tramite Nintendo Switch Online, ma ora abbiamo come gradita conferma un gioco anche per il mese prossimo, ed è nientemeno che un capitolo della serie The Legend of Zelda. I lati positivi della notizia sono due: il primo è che il contagocce del colosso di Kyoto ha finalmente ripreso a correre, mentre il secondo è che a febbraio una delle principali serie ideate da Shigeru Miyamoto vanterà tutti i suoi primi cinque esponenti sulla medesima ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un destino orribile che siamo ben felici di accettare: lopiù cupo di sempre è in arrivo su, senza attese folli Oggi, come saprete, Banjo-Kazooie ha portato per la seconda volta il duo di orso ed uccellina sull’ibrida della Grande N tramite, ma ora abbiamo come gradita conferma unanche per il mese, ed è nientemeno che un capitolo della serie Theof. I lati positivi della notizia sono due: il primo è che il contagocce del colosso di Kyoto ha finalmente ripreso a correre, mentre il secondo è che a febbraio una delle principali serie ideate da Shigeru Miyamoto vanterà tutti i suoi primi cinque esponenti sulla medesima ...

