NFL | Divisional Playoff 2021 – La preview di Rams – Buccaneers

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La seconda sfida valida per l’accesso all’NFC Championship prende il via alle ore 21:00 di domenica 23 gennaio. Al Raymond James Stadium di Tampa, si preparano a scendere in campo i Los Angelese i. Le due franchigie si presentano aidopo aver superato agilmente il Wild Card Round e ora si affrontano in una sfida dall’esito tutt’altro che scontato. Cosa aspettarsi dasono due franchigie dotate di una difesa molto solida e di un reparto offensivo che può contare su diverse risorse per arrivare in end zone. Entrambe sono reduci da una schiacciante vittoria nel Wild Card Round, rispettivamente contro Cardinals e Eagles. Domenica, Los Angeles e Tampa si sfidano per la seconda ...