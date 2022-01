Muore mentre cerca di fuggire dalla casa di riposo | Mario Finotti | 91 anni | aveva fatto una corda di lenzuola

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Si chiama “Il centenario che saltòfinestra e scomparve” il bestseller di Jonas Jonasson. La storia è quella di un uomo che decide di scapparedi. Ed è quello che haanche, 91. I finali, però, sono diversi e la realtà più triste, dolorosa. Anchedeciso per la libertà. Si è creato unalegando insieme alcunee si è calatofinestra. L’hanno trovato morto proprio appeso alla ‘sua’. A causare il decesso propbabilmente una scivolata che ha causato la compressione dei polmoni e la morte. “Siamo scossi per quanto accaduto....

Advertising

TgLa7 : Nei primi 2 anni di pandemia introiti dei ricchi sono cresciuti al ritmo di 15.000 dollari al secondo, mentre ogni… - Aldo_Elle : È morto nel tentativo di lasciare la propria stanza al primo piano della casa di riposo usando come 'corda' delle l… - msn_italia : Medico ucciso da una pallottola vagante: muore a 31 anni mentre è a letto - leggoit : Medico ucciso da una pallottola vagante: muore a 31 anni mentre è a letto - emabignardi : @PalmaFrancesco Mi sembra un parallelismo poco calzante: mentre la gente muore alcuni combattono per mettere una le… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore mentre

Corriere della Sera

... il modulo che ogni medico compila quandoun paziente se tra le cause accessorie barri la ... sei mesi fa avevamo quasi unicamente persone sintomatiche,in questo momento, avendo così tante ...Un medico inglese di 31 anni è stato colpito a morte da una pallottola vagante negli Stati Uniti nel pieno della notteera sdraiato sul suo letto: l'episodio, avvenuto in Georgia - riporta l'Independent - ricorda la recente morte a di una ragazzina uccisa da una pallottola vagante sparata dalla polizia. Leggi ...Tragedia sulle strade del Casertano nella notte: un 17enne a bordo di uno scooter si è schiantato contro un’auto in viale della Libertà ad Aversa, rovinando violentemente sull’asfalto. Il minore è dec ...Un medico inglese di 31 anni è stato colpito a morte da una pallottola vagante negli Stati Uniti nel pieno della notte mentre era sdraiato sul suo letto: l'episodio, avvenuto in Georgia ...