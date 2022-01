Morto Meat Loaf, icona rock e indimenticabile autore di “Bat Out of Hell” (Di venerdì 21 gennaio 2022) È Morto Meat Loaf, icona rock e indimenticabile autore di Bat Out of Hell, uno dei dischi più venduti della storia del rock. In tutta la sua carriera, Meat aveva venduto 100 milioni di album in tutto il mondo e recitato in 65 film. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia, con un toccante post su Facebook. Meat Loaf, addio all’icona del rock Il musicista e attore, vero nome Michael Lee Aday, è Morto con la moglie Deborah al suo fianco, all’età di 74 anni. Meat ha avuto una carriera straordinaria in oltre sei decenni con la trilogia di Bat Out Of Hell. Nel 2016 è stato insignito ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 gennaio 2022) Èdi Bat Out of, uno dei dischi più venduti della storia del. In tutta la sua carriera,aveva venduto 100 milioni di album in tutto il mondo e recitato in 65 film. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia, con un toccante post su Facebook., addio all’delIl musicista e attore, vero nome Michael Lee Aday, ècon la moglie Deborah al suo fianco, all’età di 74 anni.ha avuto una carriera straordinaria in oltre sei decenni con la trilogia di Bat Out Of. Nel 2016 è stato insignito ...

