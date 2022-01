Montecorvino Pugliano, minore tenta estorsione e truffa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontecorvino Pugliano (Sa) – Un ragazzo minore di 17 anni nato in Italia da famiglia di origini marocchine dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato e tentata estorsione per un episodio avvenuto a Montecorvino Pugliano, dove lo stesso risiedeva prima di essere stato rinchiuso in un carcere minorile nel beneventano per altri gravi reati. Le ultime accuse si riferiscono invece ad un episodio recente avvenuto a Montecorvino Pugliano, dove il giovane, nonostante la minore età a mostrato grande spregiudicatezza e scaltrezza. Dopo aver contattato un uomo ed averlo convinto sotto false generalità a ospitarlo per dormire una notte con lui, gli ha portato via l’auto ed il giorno dopo lo ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Un ragazzodi 17 anni nato in Italia da famiglia di origini marocchine dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato etaper un episodio avvenuto a, dove lo stesso risiedeva prima di essere stato rinchiuso in un carcere minorile nel beneventano per altri gravi reati. Le ultime accuse si riferiscono invece ad un episodio recente avvenuto a, dove il giovane, nonostante laetà a mostrato grande spregiudicatezza e scaltrezza. Dopo aver contattato un uomo ed averlo convinto sotto false generalità a ospitarlo per dormire una notte con lui, gli ha portato via l’auto ed il giorno dopo lo ha ...

