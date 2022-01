Mamma e figlia separate dal 2015: la Cedu condanna l'Italia ma non è la prima... (Di venerdì 21 gennaio 2022) Provate a pensare, e mi rivolgo soprattutto alle madri " non me ne vogliano i papà ma il legame Mamma - figlio va oltre il cordone ombelicale ": cosa c'è di più doloroso di vedersi strappare un ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Provate a pensare, e mi rivolgo soprattutto alle madri " non me ne vogliano i papà ma il legame- figlio va oltre il cordone ombelicale ": cosa c'è di più doloroso di vedersi strappare un ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? COME SI POSSONO DEFINIRE LE PERSONE CHE N_O_N PERMETTONO ALLA MAMMA DI STARE CON LA FIGLIA?!? ?? Bimba malata tras… - ladyonorato : Madri separate dal neonato bisognoso di cure specialistiche; donne gravide lasciate sole ad abortire in auto o a pa… - Efisio31251859 : RT @Fabiasroma1981: “Mamma lo sai che vuol dire che per 6 mesi potrò riprendere l’autobus” La felicità negli occhi di mia figlia positiva.… - hosentitodirech : RT @visibilio_: Una mamma mi ha smerdata davanti a tutto il CDC perché durante l'intervallo ho fatto pulire la classe ai ragazzi dal moment… - DonaDibi : @WCostituzione -