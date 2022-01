LIVE Sci alpino | Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA | Kilde stravince | Clarey 2° a 41 anni! Podio a sorpresa per Giezendanner

(Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DIA CORTINA I PETTORALI DI PARTENZA DELLALIBERA DI13.46 Il norvegese Aleksander Aamodtha vinto a mani basse la primalibera di, caratterizzata dall’abbassamento della partenza causa vento. Grande seconda posizione per il transJohan, di nuovo sulalla veneranda età di 41 anni, terzo il connazionale Blaise, inseritosi atra i migliori con il pettorale 43.torna dunque in vetta alla classifica di specialità complice la prestazione sottotono di ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Dominik Paris va a caccia del poker sulla Streif. Partenza abbassata - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #Kitzbuehel 2022, sci alpino maschile: inizio ore 11.30 @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa maschile Kitzbuehel 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #discesa #maschile… - RSIsport : Oggi live alla RSI ???????? ?????? Tennis: Australian Open, 1/16 di finale 09h00 A.Barty ???? - ???? C.Giorgi… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Dominik Paris vuole domare la Streif -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ......- La cronaca della prima prova Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella seconda prova cronometrata della discesa libera di Cortina , valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021 - 2022 di...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A CORTINA I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA LIBERA DI KITZBUEHEL 13.46 Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ...Diretta discesa Kitzbuhel oggi 21 gennaio: Aleksander Aamodt Kilde vincitore davanti a Clarey e Giezendanner della gara della Coppa del Mondo di sci.