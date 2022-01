La beffa | soccorre un motociclista mentre è in quarantena | condannata e multata Meloni | buon senso addio

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Due mesi di arresto, con pena commutata in multa da 4500 euro per aver soccorso undavanti a casa suaera inper positività al Covid. Quanto accaduto alla 56enne padovana Maristella Scarmignan ha del paradossale. Ed è ancora più grottesco il fatto che la sua incredibile vicissitudine non sia un caso isolato… Ma andiamo con ordine. Dunque, siamo ad Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova, ed è il 23 aprile del 2020. La signora in questione è in isolamento casalingo causa contagio, quando un boato assordante raggiunge le sue orecchie. Neanche il tempo di affacciarsi e di constatare che un centauro, perso il controllo della sua moto, è volato sull’asfalto e finito in un fossato, che la donna si precipita a prestare soccorso all’incidentato. E purtroppo tocca dire: e mal gliene incolse… Padova, ...