Jody Cecchetto | il figlio di Claudio Cecchetto al timone di un programma radiofonico | grande occasione per il figlio d’arte

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Unapproda in Radio: èdel mitico produttore discografico, che condurrà Protagonisti. Una nuova avventura per, che sarà affiancato da due professionisti della radio: Francesco Fredella e Gianni Simioli, veterani del canalediventa conduttore: arriva ila RTL 102.5 Inizia il nuovo corso di Protagonisti, ilserale della prima radiovisione italiana RTL 102.5. Arriva...

Advertising

Lopinionista : Jody Cecchetto arriva a 'Protagonisti' su Rtl 102.5 - lifestyleblogit : Jody Cecchetto approda a Protagonisti su Rtl 102.5 - - SpotandWeb : Notizia aggiornata: Jody Cecchetto approda a “Protagonisti” su RTL 102.5 - rtl1025 : ?? Siete pronti per le 19?! @JodyJDC entra nella famiglia di #Protagonisti su RTL 102.5 insieme a @giannisimioli e… - tempoweb : Jody Cecchetto approda a 'Protagonisti', il padre Claudio: 'Seguo la puntata con le cuffie' #jodycecchetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Jody Cecchetto

Nuova avventura radiofonica per, figlio del grande Claudio, produttore discografico e fondatore di Radio Deejay. Il 27enne , infatti, approda a "Protagonisti" , il programma serale della prima radiovisione ...Inizia il nuovo corso di 'Protagonisti', il programma serale della prima radiovisione italiana RTL 102.5. Arriva- figlio del grande Claudio, fondatore di Radio Deejay e famoso produttore discografico - che sarà in diretta insieme a Francesco Fredella e Gianni Simioli.jr nelle ...Un figlio d’arte approda in Radio: è Jody Cecchetto, figlio del mitico produttore discografico Claudio Cecchetto, che condurrà Protagonisti. Una nuova avventura per Cecchetto, che sarà affiancato da d ...Inizia il nuovo corso di “Protagonisti”, il programma serale della prima radiovisione italiana RTL 102.5. Arriva Jody Cecchetto – figlio del grande Claudio Cecchetto, fondatore di Radio Deejay e famos ...