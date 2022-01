Il lavoro autonomo non riparte, - 350mila occupati in IV trimestre (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il lavoro autonomo non riparte ed è ancora molto lontano dai livelli pre - Covid nonostante il timido incremento dell'1,3% registrato lo scorso novembre rispetto al mese di ottobre. È quanto emerge da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilnoned è ancora molto lontano dai livelli pre - Covid nonostante il timido incremento dell'1,3% registrato lo scorso novembre rispetto al mese di ottobre. È quanto emerge da ...

Advertising

MilaniRo_HR : Il #lavoro autonomo non riparte: - SimoneSgueo : #job- Lavoro autonomo occasionale: comunicazione obbligatoria entro il 18 gennaio - InfoFiscale : Pensione e reddito da lavoro autonomo, cumulo fino al 31 marzo 2022 per i sanitari richiamati in servizio - LavoroFisco : CdL: il lavoro autonomo ancora al palo - antonioscacc : Interessante. Una STP deve effettuare la nuova comunicazione obbligatoria per avvio di lavoro autonomo occasionale ex art 14 dlgs 81/2008? -