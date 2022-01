Franco126 e il suo nuovo EP “Uscire di scena”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Esce il 21 gennaio 2022 per Bomba Dischi e Island Records “di”, ilEP in 4 tracce di. Una nuova serie di canzoni che chiude idealmente la “sequenza cinematografica” di immagini in musica iniziata lo scorso anno con l’album “Multisala”. Oltre al brano “Fuoriprogramma” uscito lo scorso dicembre, “di” conterrà i tre brani inediti “Scandalo”, “Solo al Mondo” e la title track “di”. “di” è l’occasione perdi festeggiare i traguardi raggiunti con il suo secondo album da solista e chiudere un cerchio prima dei concerti programmati per la primavera 2022. L’EP sarà disponibile anche in un esclusivo vinile 12’’ blu a tiratura ...