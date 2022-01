Covid | India | al via test per vaccino a leoni e leopardi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

L'sta per avviare test clinici del primo vaccino al mondo contro il- 19 per leoni e leopardi in vari zoo del Paese. Il vaccino è stato elaborato dal National Research Centre on Equine (NRCE)......si sono trovati costretti ad esortare le persone a non bere la propria urina per curare il. ... Del rimedio si era sentito parlare l'anno scorso in, ma evidentemente l'astrusità ha '...Omicron sopravvive fino a 8 giorni sulla plastica - Da uno studio della Kyoto Prefectural University of Medicine, in Giappone, emerge una nuova caratteristica della variante Omicron che potrebbe contr ...Parte la vaccinazione degli animali in India. Le autorità sanitarie indiane hanno deciso di sperimentare gli antidoti contro il coronavirus su leoni e leopardi. Lo scrive il Times ...