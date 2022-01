Cosa ha deciso l’AGCOM per DAZN e come richiedere i rimborsi (Di venerdì 21 gennaio 2022) l’AGCOM ha finalmente pubblicato la delibera che, fra le altre cose, avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti di DAZN. Le motivazioni principali sono le seguenti: la mancanza di un sistema di assistenza ai clienti efficace ed efficiente e il malfunzionamento nell’accesso alla piattaforma e ai singoli eventi. Per gli utenti questo si traduce nella possibilità di richiedere indennizzi pari al 25% dell’abbonamento mensile fino a un massimo di quattro volte in un singolo mese. Tali rimborsi potrebbero raggiungere anche il 100% dell’abbonamento mensile. Il condizionale è ancora d’obbligo per il semplice fatto che al momento non è ancora dato sapere quali siano le soglie necessarie per far scattare gli indennizzi e se tali richieste verranno accolte. Comunque, ecco ulteriori dettagli del caso AGCOM e ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha finalmente pubblicato la delibera che, fra le altre cose, avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti di. Le motivazioni principali sono le seguenti: la mancanza di un sistema di assistenza ai clienti efficace ed efficiente e il malfunzionamento nell’accesso alla piattaforma e ai singoli eventi. Per gli utenti questo si traduce nella possibilità diindennizzi pari al 25% dell’abbonamento mensile fino a un massimo di quattro volte in un singolo mese. Talipotrebbero raggiungere anche il 100% dell’abbonamento mensile. Il condizionale è ancora d’obbligo per il semplice fatto che al momento non è ancora dato sapere quali siano le soglie necessarie per far scattare gli indennizzi e se tali richieste verranno accolte. Comunque, ecco ulteriori dettagli del caso AGCOM e ...

