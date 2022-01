Calciomercato Roma, Reynolds via: quasi fatta per la cessione in prestito (Di venerdì 21 gennaio 2022) Calciomercato Roma, Bryan Reynolds ai saluti. Il terzino statunitense pronto a lasciare i giallorossi in prestito Come riferito da Sky Sport, è giunta al termine, almeno per questa stagione, l’avventura di Bryan Reynolds con la maglia della Roma. Sarà il Kortrijk, club militante nel campionato belga, la sua prossima squadra. Affare in definizione sulla base del prestito secco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022), Bryanai saluti. Il terzino statunitense pronto a lasciare i giallorossi inCome riferito da Sky Sport, è giunta al termine, almeno per questa stagione, l’avventura di Bryancon la maglia della. Sarà il Kortrijk, club militante nel campionato belga, la sua prossima squadra. Affare in definizione sulla base delsecco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

