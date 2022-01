Calciomercato Inter | un vecchio pallino torna di moda per l’attacco

Leggi su calcionews24

idea in prestito per rinforzarenerazzurro: il club sulle tracce di unLo stop di Joaquin Correa sarà più lungo del previsto: si parla di un'assenza di 30/35 giorni e l'rischia di ritrovarsi corta in attacco, dove attualmente sono disponibili solo Lautaro, Sanchez e Dzeko. Secondo quanto detto dalla Gazzetta dello Sport, in società si ragiona su un'operazione low-cost, in grado di tamponare l'emergenza. Un profilo che risponde pienamente ai requisiti è quello di Felipe Caicedo, attualmente al Genoa ma fino allo scorso campionato alla Lazio con Simone Inzaghi, che lo apprezza da sempre. L'operazione verrebbe chiusa sulla base di un prestito.